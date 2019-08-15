وثيقة السودان واستبداد أردوغان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الخميس، 15 أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي السياسة: تدريب ضباط استخبارات صوماليين بقطر.. وشكوك حول الأهداف، وترحيل السوريين.. آخر محاولات أردوغان لاستعادة شعبيته المنهارة، والجيش الليبي غرفة

عمليات تركية غربي طرابلس، ولجنة سعودية إماراتية تصل إلى عدن للإشراف على انسحاب "الانتقالي"، ومجلة فرنسية تهاجم أردوغان: كيف لدولة استبدادية نيل عضوية الناتو؟، والكباشي يكشف لـ"العين الإخبارية" ترتيبات توقيع الوثيقة الدستورية بالسودان، بريطانيا تطالب إيران بالتزام الضمانات الخاصة بـ"جريس 1".



أما في الاقتصاد فتطالعون: أردوغان يغامر بأموال متقاعدي الجيش ويشتري مصانع متهالكة للتفاخر، والصين تكسر هدنة الصمت وتتجه لإجراءات مضادة لرسوم ترامب، وبيتكوين تتراجع بقوة وتفقد 5% من قيمتها، ورغم التراجع.. أسعار الذهب فوق 1500 دولار، وانخفاض عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاما عن 1% للمرة الأولى.

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