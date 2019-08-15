السويد تعتقل رجلا للاشتباه في تخطيطه "جريمة إرهابية"

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رويترزالخميس 2019/8/15 11:12 م بتوقيت أبوظبي
الشرطة السويدية - أرشيفية
قالت هيئة الادعاء في السويد، الخميس، إن الشرطة اعتقلت رجلا بوسط البلاد للاشتباه في أنه كان يخطط لارتكاب "جريمة إرهابية".
وأفاد تقرير للشرطة بأن الرجل اعتُقل أمس الأربعاء عندما كان يقود سيارة في مدينة أوسترشوند، وجرى احتجازه بناء على سبب محتمل هو التآمر لارتكاب جريمة قتل، وذلك بعد تفتيش سيارته، وتم تسليمه بعد ذلك إلى وحدة الأمن الوطني.
وذكرت هيئة الادعاء في بيان: "أُحيلت القضية هذا الصباح إلى وحدة الأمن الوطني بهيئة الادعاء، وأُعيد وصفها بأنها مؤامرة لارتكاب جريمة إرهابية"، وقالت الشرطة إن أحدا لم يُصب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أحبطت السلطات السويدية هجوما إرهابيا، بعد توقيف 3 أشخاص من آسيا الوسطى خزنوا كميات كبيرة من المواد الكيميائية، إضافة إلى معدات لقتل أشخاص وإصابتهم.
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