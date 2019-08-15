عبدالفتاح مورو.. مرشح إخوان تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرى المراقبون أن الحليف الأول للإخوان منذ سنة 2018 بصدد دفع ثمن تحالفه الذي جعله في وضع تبعية سياسية أفقدته وزنه الشعبي وهيأته أن يكون في صورة المنقلب على عائلته السياسية الحداثية.
ويعكس اختيار حزب النهضة لمورو، حسب عدد من المراقبين، مراهنة إخوانية على الشخصية الأكثر "حربائية" في تاريخ الحركة الإسلامية، والتي تكتنز في خطابها ازدواجية؛ إذ تتبنى الشيء ونقيضه.
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