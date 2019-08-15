الحكومة الفنزويلية تستعد لاستئناف المحادثات مع المعارضة

قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا، الخميس، إن حكومة بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات مع المعارضة والتي كانت قد توقفت بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الوطنية "أيه في إن" عن أريزا قوله: "الرئيس نيكولاس مادورو جعل المحادثات تأخذ استراحة، لكننا لم ننسحب من العملية".

وأضاف الوزير: "بالطبع ستكون هناك اتصالات وسنتمكن بالتأكيد من إعادة تأسيس هذا الحوار"، كما أكد الحاجة إلى "آلية تضمن السلام والتعايش بين جميع الفنزويليين".

وقال زعيم المعارضة خوان جوايدو في كراكاس أمس الأربعاء: "ممثلو مملكة النرويج موجودون هنا، سنشارك في أي عملية تؤدي إلى حل حقيقي للصراع في أقرب وقت."

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وسحب مادورو وفداً حكومياً من المحادثات المزمع إجراؤها في بربادوس في أعقاب العقوبات الأمريكية الواسعة التي فرضت الأسبوع الماضي.





وألقى وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز، الذي أعلن الانسحاب الأسبوع الماضي، باللوم على "العدوان الخطير والوحشي من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد فنزويلا، إذ أصدر أمراً تنفيذيا بتجميد أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة".

وقال رودريجيز إن الفنزويليين شعروا "بالسخط" عندما رأوا أن جوايدو "يحتفل" بالخطوة الأمريكية.

وتجري حكومة مادورو والمعارضة محادثات في جزيرة بربادوس الكاريبية منذ يوليو/تموز الماضي، وعقدت قبل ذلك محادثات في أوسلو في مايو/أيار الماضي.