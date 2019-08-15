شكرا لقرائتكم تصعيد مدفعي وصاروخي.. الحوثي يقصف الحديدة بمختلف الأسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت مديريتا حيس والتحيتا جنوب الحديدة غربي اليمن، الخميس، قصفا واستهدافا مكثفا من قبل الميليشيات الحوثية تزامنا مع تصعيد مدفعي وصاروخي في مدينة الحديدة وجنوبها.

وقصفت الميليشيات بقذائف المدفعية الثقيلة، ومنها قذائف الهاون عيار 120 وقذائف الهاوزر وبقذائف بي 10، المواقع التي تتمركز فيها القوات المشتركة شرق مديرية حيس.

Advertisements

اطلاق كثيف للنار

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، ان مسلحي ميليشيات الحوثي أطلقوا النار بشكل مكثف على المواقع عقب عمليات القصف العنيف، واستخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة.

كما عاودت الميليشيات الحوثية، استهدافها لمواقع القوات المشتركة المرابطة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، انه تم رصد حشود وتعزيزات للميليشيات قادمة من مديرية الجراحي صوب مديرية حيس ، ودفعت الميليشيات بآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.