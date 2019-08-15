الطوائف المسيحية في قضاء الزهراني أحيت عيد انتقال العذراء

أحيت ​الطوائف​ المسيحية في قضاء ​الزهراني​، عيد انتقال ​السيدة العذراء​، بقداديس وأنشطة احتفالية بالمناسبة، أبرزها أمسية تراثية زجلية نظمتها بلدية ​درب السيم​، في ​حديقة​ البلدة، حضرها رئيس ​البلدية​ مارون جحا وأعضاء البلدية وفاعليات رسمية وروحية. وأحيا الأمسية الشعراء: فيصل صايغ، فيصل كاملة، عماد زين شعيب ونزيه أبو الزوز. واحتفلت رعية السيدة جنجلايا بالعيد بذبيحة الهية، أقيم بعدها العشاء القروي السنوي، والذي تخللته حفلة غنائية أحياها الفنان يحيى العاكوم وفرقته الموسيقية، في حضور فاعليات المنطقة والجوار. وأحيت أخوية السيدة عزة، العيد، ببرنامج نهاري ترفيهي للأطفال، ومسائي بعشاء قروي وسهرة فنية، حضرها أهالي القرية والجوار.

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