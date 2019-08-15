أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، ان عناصر الدفاع المدني نقلوا عند الساعة العاشرة إلا ثلثا من مساء اليوم، جريحا من التابعية السورية، إلى مستشفى البقاع في تعلبايا، أصيب جراء سقوطه عن سطح مبنى مؤلف من طبقتين في مجدل عنجر- البقاع الأوسط.

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كانت هذه تفاصيل خبر جريح نتيجة سقوطه عن سطح مبنى من طبقتين في مجدل عنجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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