هجمات غير مسبوقة للمتمردين على مقار عسكرية في بورما

قتل 14 شخصا على الاقل في القتال الذي نشب الخميس بين الجيش البورميّ ومتمردين شنّوا هجمات غير مسبوقة على أكاديميتين عسكريتين ومركز للشرطة، في اعتداء انتقامي لمصادرة كميات كبيرة من المخدرات.
وتقاتل المجموعات الاتنية المسلحة منذ عقود ضد الجيش، وأحيانا بعضها البعض، للاستيلاء على الأراضي والموارد في شرق بورما.
ويقول خبراء إنّ المنطقة تعد الآن أكبر منطقة منتجة لمخدر الميثامفيتامين، ما يساهم في تمويل شبكة معقدة من النزاعات.
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