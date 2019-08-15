عباس أشاد مواقف رئيس الوزراء البريطاني ودعم بلاده لحل الدولتين

ثمن الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​، مواقف رئيس الوزراء البريطاني، ​بوريس جونسون​، وخاصة دعم بلاده لـ "حل الدولتين"، مبديا استعداد فلسطين المضي قدما في تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية. وأشاد عباس في اتصال هاتفي مع جونسون، بالدعم الذي تقدمه ​بريطانيا​ لوكالة غوث وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأونروا​". من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون "التزام بلاده برؤية حل الدولتين، وإدانتها ل​سياسة​ هدم البيوت باعتبارها مخالفة للقانون الدولي"

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