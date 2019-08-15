مرشّح ديموقراطي ثان ينسحاب من السباق الرئاسي الأميركي

انسحب حاكم كولورادو السابق جون هيكنلوبر من سباق المرشّحين الديموقراطيين للفوز بترشيح حزبهم للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020، ليكون بذلك ثاني مرشّح يخرج من المنافسة التي لا يزال 23 ديموقراطيا يخوضون غمارها.
لكن هيكنلوبر الوسطي البالغ 67 عاما لم يستبعد منافسة الجمهوري كوري غاردنر على أحد منصبي الولاية في مجلس الشيوخ.
وكان هيكنلوبر قد ركّز على خبراته الطويلة الأمد في حكم ولاية ذات غالبية جمهورية وازنة لتحذير الديموقراطيين من مغبة الإمعان في الانعطاف إلى اليسار في معركة قطع الطريق على ولاية ثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
لكن المرشّح الديموقراطي لم يتمكّن من فرض نفسه في المناظرتين التلفزيونيتين في حزيران وتموز.
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