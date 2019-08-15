المجلس الانتقالي يعلن رسميا توليه إدارة شؤون الجنوب اليمني

أعلن المجلس الانتقالي ​الجنوب​ي في ​اليمن​ توليه رسميا إدارة شؤون محافظات الجنوب.

وأشار المجلس في بيان له الى أنه "يعيش الجنوب اليوم لحظة تاريخية فارقة، صنعتها انتصارات شعبنا ووضعته على أعتاب مرحلة جديدة، تتويجا لمسيرة نضال كفاحية على مدى عقدين ونصف منذ احتلال الجنوب عام 1994".

وحيا دول ​التحالف العربي​، بقيادة ​السعودية​ وشكر "مساعيها الحثيثة لاحتواء الأزمة، ودعوتها طرفي النزاع الاحتكام للحوار برعايتها، سيُعقد في جده حال استكمال الترتيبات اللازمة".

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ولفت المجلس الى أن "المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا في قيادة المجلس الانتقالي، توجب علينا التعامل المسؤول مع الواقع، بما يتفق وحجم وجسامة متطلبات المرحلة واستحقاقاتها، وذلك بتنفيذ استراتيجية وطنية واضحة المعالم".

وأشار البيان إلى أن "هدف شعب الجنوب المتمثل باستعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة، خياراً محسوماً لا رجعة عنه"، لافتاً الى أن ""كل أبناء الجنوب شركاء في الانتصار، وشركاء في تحمل مسؤولية توطيد ​الأمن​ والاستقرار وبناء المؤسسات".

وأكد المجلس ضرورة "حشد كافة الجهود والقدرات والإمكانيات و​الكفاءات​ الوطنية المتاحة لإدارة الجنوب إدارة رشيدة ونموذجية، ومجابهة ركام عقود النهب والطمس والإفساد والحرمان".