النشرة: الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ في سماء شمال حمص

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لاجسام في سماء شمال حمص بالقرب من منطقة مصياف، ويرجح انها ​صواريخ​ معادية".

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