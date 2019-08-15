أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أنه أكد إلتزام لبنان بالمفاوضات بشأن الحدود البرية والبحرية، شاكراً الدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية ومشدداً على الإلتزام بمكافحة الإرهاب.
وأشار الحريري إلى أننا "ننتظر الوصول الى قرار نهائي في الاشهر المقبلة في مفاوضات الحدود، كما في موضوع "سيدر" ونتابع دعم هاتين المبادرتين اللتين تعززا الاستقرار في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري بعد لقائه بومبيو: أكدت إلتزام لبنان بالمفاوضات بشأن الحدود البرية والبحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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