الحريري بعد لقائه بومبيو: أكدت إلتزام لبنان بالمفاوضات بشأن الحدود البرية والبحرية

أعلن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، أنه أكد إلتزام لبنان بالمفاوضات بشأن الحدود البرية والبحرية، شاكراً الدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية ومشدداً على الإلتزام ب​مكافحة الإرهاب​.

وأشار الحريري إلى أننا "ننتظر الوصول الى قرار نهائي في الاشهر المقبلة في مفاوضات الحدود، كما في موضوع "سيدر" ونتابع دعم هاتين المبادرتين اللتين تعززا الاستقرار في لبنان".