بومبيو بعد لقائه الحريري: لبنان دولة مهددة من إيران و حزب الله

أعلن وزير الخارجية الاميركية ​مايك بومبيو​، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في واشنطن، ان "اجتمعت بك في السنوات الماضية وأكدنا التزام الولايات المتحدة في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية للمحافظة على أمن واستقرار لبنان وتوفير احتياجات الشعب اللبناني".

ورحّب بومبيو "بالالتزام الذي قدمه لبنان لتوفير المساعدة واستقبال النازحين السوريين"، مشددا على "ان لبنان دولة مهددة من ​إيران​ ومن يقوم نيابة عنها ​حزب الله​"، وابدى امتنانه "لموقف الحريري عن متابعة النقاط المتبقية المتعلقة بالخط الأزرق والحدود البحرية"، آملا في رؤية نتائج حسية لهذه المفاوضات، وابدى "استعداد واشنطن للوساطة في قضية الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل".