الحريري يلتقي بومبيو في هذه الأثناء بحضور هيل وشينكر

يلتقي رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في هذه الأثناء وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ بحضور مساعد بومبيو للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​، ومساعد بومبيو لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.

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