الحريري: لا نستطيع تغيير موقف الإدارة الأميركية من العقوبات ضد حزب الله

أشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، في حديث مع الصحافيين، إلى أننا "لا نستطيع تغيير موقف ​الإدارة الأميركية​ من العقوبات ضد ​حزب الله​، ولكننا نعمل على تجنيب لبنان أي تبعات".

وشدد على أن "وقف التهريب هو قرار لبناني وليس مطلبا أميركيا وسنضع سكانر في المعابر البرية والمرافق البحرية، وسنقفل المعابر غير الشرعية وهذه القرارات ستظهر نتائجها في موازنة ٢٠٢٠".