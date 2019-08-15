اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن: حذّر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الصين من مغبة خلق ساحة تيان انمين "جديدة" في ردّها على الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ.
وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فويس أوف أميركا" الإخبارية نشرت الخميس قال بولتون إن "على الصينيين أن يدرسوا بحذر شديد الخطوات التي يتّخذونها لأن الأميركيين يتذكّرون ساحة تيان انمين، يتذكّرون صورة الرجل الواقف أمام رتل الدبابات".
وكانت القوات الصينية قمعت بعنف المحتجين في ساحة تيان انمين في عام 1989 ولا تزال صورة الرجل الواقف أمام رتل الدبابات شاخصة في الأذهان.
وقال بولتون "سيكون من الخطأ خلق ذكريات جديدة كتلك في هونغ كونغ".
وينظّم المتظاهرون في هونغ كونغ احتجاجات منذ عشرة أسابيع للمطالبة بحريات أكبر وسط مخاوف من أن فكرة التدخل المباشر في الأزمة واردة بالنسبة لبكين.
والخميس قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن لقاء الرئيس النشطاء المؤيدين للديموقراطية من شأنه أن يؤدي إلى خاتمة "سعيدة" للتظاهرات.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون يحذّر الصين من مغبة التعامل مع هونغ كونغ على غرار تيان انمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.