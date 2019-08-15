بولتون يحذّر الصين من مغبة التعامل مع هونغ كونغ على غرار تيان انمين

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واشنطن: حذّر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الصين من مغبة خلق ساحة تيان انمين "جديدة" في ردّها على الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فويس أوف أميركا" الإخبارية نشرت الخميس قال بولتون إن "على الصينيين أن يدرسوا بحذر شديد الخطوات التي يتّخذونها لأن الأميركيين يتذكّرون ساحة تيان انمين، يتذكّرون صورة الرجل الواقف أمام رتل الدبابات".

وكانت القوات الصينية قمعت بعنف المحتجين في ساحة تيان انمين في عام 1989 ولا تزال صورة الرجل الواقف أمام رتل الدبابات شاخصة في الأذهان.

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وقال بولتون "سيكون من الخطأ خلق ذكريات جديدة كتلك في هونغ كونغ".

وينظّم المتظاهرون في هونغ كونغ احتجاجات منذ عشرة أسابيع للمطالبة بحريات أكبر وسط مخاوف من أن فكرة التدخل المباشر في الأزمة واردة بالنسبة لبكين.

والخميس قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن لقاء الرئيس النشطاء المؤيدين للديموقراطية من شأنه أن يؤدي إلى خاتمة "سعيدة" للتظاهرات.

