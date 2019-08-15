السودان: قوى الحرية والتغيير تختار رسميًا "حمدوك" لرئاسة الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اختارت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بشكل رسمي الدكتور عبدالله حمدوك مرشحًا لتولي رئاسة الوزراء في البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وقال محمد ناجي الاصم في مؤتمر صحفي لقوى اعلان الحرية والتغيير، الخميس، إنه تم رسمياً وتسمية المرشح لرئاسة الوزراء بواسطة المجلس المركزي لقوى اعلان الحرية وتنسيقية قوى الحرية والتغيير بتسمية حمدوك وتم ابلاغه رسميا بهذا الترشيح، وأضاف نترقب وصول مرشح رئاسة الوزراء للسودان قريبا .

وذكر متحدث قوى التغيير أن المسؤلية لن تكون لرئيس الوزراء وحده وسيكون عليه مهمة التشاور مع الحرية والتغيير لاختيار وزرائه وسيتم توفير كافة السبل المناسبة والرؤى والدعم المعدة مسبقا من أجل تحقيق أهداف اعلان الحرية والتغيير وتحقيق ديمقراطية مستدامة.

وأكد الأصم التزام قوى الحرية والتغيير بكافة مكوناتها بالمصفوفة والجدول الزمني التي أعلنت مسبقا وأن التوقيع الرسمي سيكون في موعده في قاعة الصداقة وسيتبعه احتفال شعبي وجماهيري في ساحة الحرية مباشرة بعد التوقيع الرسمي.