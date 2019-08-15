تجديد حبس 3 صيادين متهمين بقتل زميلهم في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بندر كفر الشيخ، اليوم الخميس، حبس 3 صيادين يقيمون بقرية برنبال التابعة لمركز مطوبس، 15يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل "السعيد.ك.ا" 32 سنة، صياد ويقيم بنفس القرية.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من المقدم هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، بتلقيه بلاغًا من صيادين بنهر النيل فرع رشيد، بسقوط صياد في مياه نهر النيل، إثر التعدي عليه بقالب طوب في الرأس نتيجة مشاجرة بينه وصيادين آخرين، ولم يجرى العثور على جثمانه.

انتقل مأمور مركز شرطة مطوبس رفقة العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والرائد خيري الشرقاوي، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، والنقيب أحمد عسل، معاون مباحث المركز، وقوة من مركز الشرطة، إلى مكان الواقعة بنهر النيل فرع رشيد قبالة قرية برنبال دائرة المركز.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين الصياد المجني عليه، وكل من المتهمين الثلاثة "عبادة.م.ع" 37 سنة، صياد، وشقيقه "محمد" 35 سنة، صياد، و"أحمد.ع.ب" 27 سنة، صياد، يقيمون بقرية برنبال، نتج عنها تعدي أفراد الطرف الثاني على المجني عليه بقالب طوب، ما أدى إلى إصابته بالرأس وسقوطه في مياه نهر النيل.

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وأسفرت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، عن سبب نشوب المشاجرة بين المجني عليه والمتهمين الصيادين الثلاثة، وهو الخلافات فيما بينهم حول أماكن الأقفاص السمكية بنهر النيل فرع رشيد.

جرى انتشال جثة الصياد المجني عليه بمعرفة صيادين نهر النيل، بعد البحث عنها لمدة 3 ساعات كاملة، قبل وصول شرطة الإنقاذ النهري، ونقله إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، وتبين من تقرير مفتش الصحة عقب توقيع الكشف الطبي عليه إصابته بجرح في الجبهة اليسرى بطول 5 سنتميترا، وسبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ويوصى بعرض الجثة على الطب الشرعي للتشريح.

جرى إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم أقروا بحدوث الواقعة، وعدم قصدهم نية قتل المجني عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6743 لسنة 2019 إداري مركز شرطة مطوبس، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات حتى جرى تجديد حبسهم.