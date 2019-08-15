إزالة 36 حالة تعدي على أملاك الدولة ونهر النيل بأسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وعلى نهر النيل، وذلك ضمن الموجة الثالثة عشر والتى يأتي تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.

ونجحت الحملة فى إزالة 11 حالة تعدي على حرم أراض تابعة للإدارة المركزية للموارد المائية والرى، وإزالة 15 حالة إشغالات ثابتة ومتحركة، بجانب إزالة 10 حالات تعديات على أراضي أملاك الدولة.

وقال أحمد عبد الوهاب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، إن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان لتحقيق أوجه التعاون بين كافة الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات أولاً بأول، لافتاً إلى أن الحملة التى تم تنفيذها شاركت فيها قوات أمنية بقيادة اللواء محمد خالد، نائب مدير أمن أسوان، وبمعاونة نائب رئيس المدينة والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية، مدعمين بالمعدات الثقيلة والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المباني.