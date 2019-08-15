حنان عشراوي: قرار إسرائيل منع طليب و عمر من زيارة فلسطين "عمل شائن وعدائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اليوم الخميس، إن "القرار الإسرائيلي بمنع النائبتين في الكونجرس رشيدة طليب وإلهان عمر من زيارة فلسطين هو عمل شائن وعدائي ضد الشعب الأمريكي ومن يمثله".

وأضافت عشراوي إن "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة غير الشرعية لفلسطين، ليس لها الحق في فرض هذا الحظر".

وحذر تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، من أن القرار سيضر بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية والدعم الأمريكي لإسرائيل، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير قرارها.

وأعربت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، وهي مجموعة الضغط الرئيسية الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة ، عن عدم موافقتها على قرار إسرائيل ، قائلة "يجب أن يكون كل عضو في الكونجرس قادراً على زيارة حليفنا الديمقراطي إسرائيل بشكل مباشر".

كانت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفلي قد صرحت للتلفزيون الإسرائيلي إن بلادها لن تسمح بدخول طليب و عمر أراضيها.

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وأضافت: "لن نسمح بدخول هؤلاء الذين ينكرون حقنا في الوجود في العالم".

وكانت طليب وعمر قد جددتا دعمهما لحركة "بي دي إس" (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) المناهضة لإسرائيل التي ترمي إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمقاطعة الشركات والسلع الإسرائيلية.

وبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، قرار منع دخول طليب و عمر إسرائيل ، قائلاً إن الغرض الوحيد من رحلتهما هو "الإضرار بإسرائيل وزيادة التحريض عليها".

وأضاف "القانون الإسرائيلي يحظر دخول أولئك الذين يدعون إلى المقاطعة ويعملون لفرضها على إسرائيل".

وذكر نتنياهو أن وزارة الداخلية الإسرائيلية سوف تدرس طلبًا إنسانيًا من طليب لزيارة عائلتها والسماح لها بالدخول إذا "تعهدت بعدم القيام بأي أعمال لتشجيع المقاطعة ضد إسرائيل".