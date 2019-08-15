أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري، الخميس، وضع جدول مبرمج لإعادة النازحين إلى مناطقهم في محافظة بابل، فيما أوعز بتجهيز قوات شرطة المحافظة بـ 25 سيارة حديثة. وقال المكتب الإعلامي للياسري في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن "وزير الداخلية العراقي وصل إلى محافظة بابل، اليوم، وبحث الوضع الأمني في المحافظة، فضلا عن مناقشة موضوع الجثث المجهولة التي عثر عليها في المحافظة، مؤكدا ضرورة إيصال الصورة الحقيقية للرأي العام والابتعاد عن الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية".

وأكد الياسري، بحسب البيان على أهمية بذل أقصى الجهود لمنع وقوع الجريمة والحفاظ على المستوى المنخفض المتحقق في المحافظة، منوها بأن "تحقيق الأمن هو مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع بالتعاون بين أفراد الأجهزة الأمنية والمواطنين". إن "وزير الداخلية العراقي وصل إلى محافظة بابل، اليوم، وبحث الوضع الأمني في المحافظة، فضلا عن مناقشة موضوع الجثث المجهولة التي عثر عليها في المحافظة، مؤكدا ضرورة إيصال الصورة الحقيقية للرأي العام والابتعاد عن الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية".وأكد الياسري، بحسب البيان على أهمية بذل أقصى الجهود لمنع وقوع الجريمة والحفاظ على المستوى المنخفض المتحقق في المحافظة، منوها بأن "تحقيق الأمن هو مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع بالتعاون بين أفراد الأجهزة الأمنية والمواطنين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية العراقي يعلن وضع جدول لإعادة النازحين إلى مناطقهم في بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.