الاحتلال الإسرائيلي يغلق أبواب الأقصى ويصيب 3 فلسطينيين

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص باتجاه شابين فلسطينيين بزعم تنفيذهما عملية طعن لأحد أفراد الشرطة عند باب "السلسلة" أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. المبارك. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال قامت باطلاق الرصاص باتجاه شابين عند باب "السلسلة" من الجهة الخارجية، وإحدى الإصابات وصفت بـ "الخطيرة"، كما أصيب حارس المسجد الأقصى عمران الرجبي بالرصاص الحي في قدمه.

وأفادت الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال قامت بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك. الجهة الخارجية، وإحدى الإصابات وصفت بـ "الخطيرة"، كما أصيب حارس المسجد الأقصى عمران الرجبي بالرصاص الحي في قدمه.وأفادت الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال قامت بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك.

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