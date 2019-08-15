قرر المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أن يتولى الفريق عبدالفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي، كما اختار 4 من أعضائه الحاليين لتمثيله فى المجلس، وهم «حميدتي» و«كباشي» و«العطا» و«عبد الخالق».
ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائى على الإعلان الدستورى غدا. كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادى بعد غد، وتعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس القادم.
ويستعد السودان لأحد أكبر الأحداث فى تاريخه الحديث، وهو توقيع
وأكد «البرهان» على دور القوات المسلحة فى الدفاع عن التحولالديمقراطى وحمايته، وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
ومن المتوقع أن يشارك فى مراسم التوقيع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى جان كلود يونكر، إلى جانب ممثل عن الخارجية الأمريكية، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى الست، وشخصيات أخرى من القادة الخليجيين لم تُحدّد بعد.
وبعد التوقيع النهائي، وبحسب الخريطة الزمانية لتشكيل الحكومة الانتقالية، يشهد يوم الأحد، 18 أغسطس مراسم تعيين مجلس السيادة، وحل المجلس العسكرى الانتقالي، فيما يؤدى المجلس المعيَّن اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء، الاثنين المقبل، الذى يعقد خلاله مجلس السيادة أول اجتماعاته.
كانت هذه تفاصيل خبر 8 رؤساء دول يشهدون التوقيع النهائى على الدستور السودانى.. غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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