خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين العاهل المغربي التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، اتصالاً هاتفياً من ملك المملكة المغربية، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.
وعبر ولي العهد، عن شكره وتقديره لجلالته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.
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