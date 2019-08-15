بومبيو: لبنان دولة مهددة من إيران و"حزب الله"

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري في واشنطن، "التزام الولايات المتحدة بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية للمحافظة على أمن واستقرار لبنان، وتوفير احتياجات الشعب اللبناني"، مشدداً على أن لبنان "دولة مهددة" من إيران وميليشيات "حزب الله".

ورحّب بومبيو "بالالتزام الذي قدمه لبنان لتوفير المساعدة واستقبال النازحين السوريين"، مشدداً على أن "لبنان دولة مهددة من إيران، ومن يقوم نيابة عنها حزب الله"، وابدى استعداد واشنطن للوساطة في قضية الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل، مثمناً موقف الحريري بشأن "متابعة النقاط المتبقية المتعلقة بالخط الأزرق والحدود البحرية"، آملاً في رؤية نتائج حسية لهذه المفاوضات".

بدوره قال الحريري "نشكر الدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية"، مؤكداً التزام لبنان بالمفاوضات بشأن الحدود البرية والبحرية، ومشدداً على الإلتزام بـ "مكافحة الإرهاب".

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وأشار الحريري إلى أننا "ننتظر الوصول إلى قرار نهائي في الأشهر المقبلة بشأن مفاوضات الحدود، إضافة إلى موضوع "سيدر" (مؤتمر دعم لبنان)".

وفي وقت سابق اليوم، التقى الحريري في واشنطن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل وبحث معه التطورات في لبنان، كما التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر.

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