يوليو الماضي أكثر الشهور حرارة على مدار 140 عاماً

أعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية "ناوا"، أن شهر يوليو 2019 كان أشد الشهور حرارة على الإطلاق، إذ تعرضت أجزاء كثيرة من الكوكب لمستويات حرارة غير مسبوقة.
وأوضحت أن متوسط درجة الحرارة العالمية في يوليو الماضي زاد بمقدار 1.71 درجة فهرنهايت أعلى من متوسط درجات الحرارة المسجلة في القرن الـ 20 البالغة 60.4 درجة، ما جعل شهر يوليو أكثر درجة حرارة على مدار 140 عاماً.
ولفتت إلى أن عدداً من المناطق في العالم كانت خلال العام الحالي الأكثر سخونة من بينها أميركا الشمالية والجنوبية وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا والنصف الجنوبي من أفريقيا وأجزاء من غرب المحيط الهادئ وغرب المحيط الهندي والمحيط الأطلسي".
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