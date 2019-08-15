أميركا تضيف 4 شركات "نووية" صينية إلى القائمة السوداء التجارية

قررت وزارة التجارة الأميركية وضع 4 شركات صينية للطاقة النووية على القائمة السوداء، بتهمة المساعدة في توفير التكنولوجيا النووية الأميركية المتقدمة للجيش الصيني.

وبحسب مكتب الصناعة والأمان، التابع لوزارة التجارة الأميركية، تقرر إضافة "مجموعة الصين العامة للطاقة النووية"، و"شركة الصين العامة للطاقة النووية" التابعة لها، و"معهد أبحاث تكنولوجيا الطاقة النووية الصينية"، و"معهد سوشاو للطاقة النووية"، إلى القائمة السوداء.

وتتهم الإدارة الأميركية هذه الشركات بالمشاركة في جهود تستهدف الاستحواذ على التكنولوجيا النووية الأميركية المتقدمة، والمواد ذات الصلة، وتوفيرها للاستخدامات العسكرية في الصين.

وتضم القائمة التي نشرتها الوزارة 17 شركة باعتبارها "تعمل ضد الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

ويذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كانت قد فرضت في العام الماضي قيوداً على تصدير التكنولوجيا النووية الأميركية، معربة عن مخاوفها من أن الحكومة في بكين تستخدم هذه التكنولوجيا في أغراض غير مسموح بها ولأهداف عسكرية.