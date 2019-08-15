نجمة منتخب السويد في مراكش.. أحست بنفسها أميرة وتخلت عن مساحيق التجميل-صور

تمضي لاعبة الننتخب السويدي لكرة القدم، مالين اندرسون، عطلة خاصة بالمغرب في الوقت الحالي، واختارت مدينة مراكش لتستمع بجوها سيرا على خطى نجوم عالميين يختارون المدينة الحمراء كوجهة سياحية.

ونشرت لاعبة مركز الوسط بالمنتخب السويدي، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورا من مدينة مراكش، معبرة عن اعجابها بالمغرب، البلد الذي اختارته لإمضاء جزء من عطلتها فيه رفقة أفراد أسرتها وإحدى صديقها.

وعلقت نجمة المنتخب السويدي على إحدى صورها بعبارة “أميرة مغربية”.

وعبرت مالين اندرسون، عن استمتعاها بوقتها في منطقة ذات البيئة الصحراوية بمراكش، وقالت أنها تمضي وقتها دون مساحيق التجميل أو تصفيف للشعر، وهو أمر يجعلها تحب نفسها كما هي.

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وشاركت اللاعبة المذكورة على “ستوري” حسابها، تفاصيل الأكل المغربي الذي تذوقته والمناطق التي زارتها في عاصمة النخيل.

و استقبلت مراكش في العام الحالي وطوال الفصول نجوما عالميين من مختلف المجالات، ليستمتعوا بجو المدينة المميزة وطبيعتها الخلابة.