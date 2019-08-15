قرعة سدس عشر كأس العرش.. نهائي قبل الأوان بين الجيش والوداد والرجاء ينازل الزمامرة

مبارسأسفرت عملية سحب قرعة سدس عشر نهائي كأس العرش، التي أجريت مساء اليوم الخميس، عن صدام قوي بين الوداد الرياضي والجيش الملكي.

ويتقابل الفريقان الأكثر تتويجا بالكأس الفضية في سدس عشر المسابقة، إذ يستقبل الفريق الأحمر نظيره العسكري على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويبحث الوداد الرياضي صاحب الألقاب 9 في كأس العرش عن لقبه العاشر في المسابقة من أجل نجمته إضافة نجمة ثالثة على قميصه، بعد نجمتي العشرون لقبا في البطولة الاحترافية.

من جهته يدخل الجيش الملكي بمدربه الجديد عبد الرحيم طاليب اللقاء وعينه على التتويج الثاني عشر، لتأكيد سيطرته على كأس العرش، علما أن آخر لقب للكتيبة العسكرية في جميع المسابقات يعود قبل 11 عاما وكان في الكأس الفضية.

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وفي باقي أبرز النتائج يواجه الرجاء نهضة الزمامرة، ويصطدم أولمبيك آسفي بالدفاع الجديدي، وحسنية أكتدير بيوسفية برشيد، بينما يستقبل أولمبيك الدشيرة أولمبيك خريبكة، وسريع واد زم شباب قصبة تادلة، ثم الاتحاد البيضاوي أمام الكوكب المراكشي.

ويرحل حامل اللقب نهضة بركان لمواجهة شباب أطلس خنيفرة، ويواجه الفتح الرباطي مولودية وجدة، بينما يستقبل المغرب التطواني شباب المحمدية، ويلعب شباب الريف الحسيمي أمام اتحاد طنجة.