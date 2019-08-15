إلهان عمر: قرار الحكومة الإسرائيلية "إهانة للقيم الديمقراطية".

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبرت النائبة الأميركية الديمقراطية إلهان عمر، قرار الحكومة الإسرائيلية بمنعها من زيارة البلاد، يشكل "إهانة للقيم الديمقراطية"، واصفة إياه (قرار المنع) بأنه "مروع".

وكتبت عمر، إحدى النائبتين الديموقراطيتين اللتين منعتا من زيارة البلاد بسبب دعمهما للقضية الفلسطينية وحملة مقاطعة إسرائيل، في بيان حاد اللهجة "إنها إهانة أن يمنع رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين) نتنياهو بضغط من الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب دخول ممثلين عن الحكومة الأميركية".

وذكرت عمر أن من مسؤولياتها كنائبة القيام بزيارات إلى الدول التي تحصل على مساعدة أميركية للإشراف على هذه المساعدات. وتابعت أن "السخرية في اتخاذ ‘الديموقراطية الوحيدة‘ في الشرق الأوسط مثل هذا القرار، هي أنه يشكل إهانة للقيم الديمقراطية وردا مروعا على زيارة مسؤولين رسميين من دولة حليفة".

فيما قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس إن قرار إسرائيل منع زيارة النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب "مخيب للآمال بشدة"، ودعتها للتراجع عن القرار.

وقالت بيلوسي "منع إسرائيل دخول النائبتين طليب وعمر مؤشر على الضعف ودون منزلة دولة إسرائيل، أدعو أن تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن قرارها".

نتنياهو حسم التخبط الإسرائيلي بقرار المنع

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وكان من المتوقع أن تصل النائبتان إلى البلاد نهاية الأسبوع الجاري، غير أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق اليوم عن قرار قرار نتنياهو، الخميس، بعدم السماح لهما بالزيارة ومنعهما من الدخول.

وقال نتنياهو وفي ما ورد في بيان صادر عن مكتبه، إن "القانون الإسرائيلي يحظر دخول أولئك الذين يدعون إلى مقاطعة إسرائيل، ويعملون على تحقيق ذلك، مثلما هو الأمر في دول ديمقراطية أخرى تمنع دخول أناس يمسون بها بنظرها". وأضاف: "هكذا فعلت الولايات المتحدة حيال عضو كنيست إسرائيلي وحيال شخصيات أخرى في العالم (لم يسمها)".

واعتبر نتنياهو أن نائبتي الكونغرس طليب وعمر "ناشطتان كبيرتان في مجال سن القوانين التي من شأنها مقاطعة إسرائيل في الكونغرس الأميركي"؛ وتابع: "تلقينا جدول أعمال زيارتهما قبل عدة أيام، واتضح منه أنهما تخططان للقيام بزيارة تهدف فقط إلى تعزيز مقاطعة إسرائيل ورفض شرعيتها".

وأورد نتنياهو في بيانه أن النائبتين وصفتا "مكان الزيارة بأنه 'فلسطين' وليس إسرائيل، وعلى نقيض جميع نواب الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين لغاية اليوم، امتنعتا عن طلب أي لقاء مع مسؤول إسرائيلي في الحكومة أو في المعارضة على حد سواء".

كما اتهم نتنياهو النائبتين طليب وعمر بأنهما وضعتا "جدول أعمال يدل على أن نيتهما هي المساس بإسرائيل وتعزيز التحريض ضدها"، ووفق البيان نفسه، فإنه "بناء على ذلك، قرر وزير الداخلية عدم السماح لهما بزيارة إسرائيل، وبصفتي رئيسا للحكومة أدعم قراره".