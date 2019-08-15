أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس، عن ضبط مسافر إيراني بحوزته مادة الترياك المخدرة في منفذ زرباطية بواسط.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تم ضبط مسافر إيراني الجنسية بحوزته مادة مخدرة نوع (ترياك) بوزن(32)غرام في منفذ زرباطية بواسط".

واضافت ان "عملية الضبط تمت قبل دخوله صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات في المنفذ"، مشيرا الى انه "تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي الى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".