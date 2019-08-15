الداخلية تعلن ضبط وكر لـ'داعش' في كركوك

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط وكر لـ"داعش" في محافظة كركوك.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية وتسخير المصادر تضبط وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في قرية الزكارطة بمحافظة كركوك".

وأضاف ان الوكر "يضم بداخله ٣ عبوات قمعية وعتاد M16 و مواد غذائية بكميات كبيرة وافرشة متنوعة ومواد منزلية متنوعة وملابس عسكرية واواني طبخ"، مؤكداً أنه "تم رفع المواد و ردم الوكر دون حادث يذكر".