اعلنت وزارة النفط، الخميس، إعادة تأهيل أنبوب نقل النفط الخام الى محطة كهرباء الهارثة بوقت قياسي واستئناف عمليات الضخ.
واضاف سالم انه "بناءً على توجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان تم تأهيل أنبوب نقل النفط الخام حجم (10عقدةً ) الى محطة توليد كهرباء الهارثة في محافظة البصرة بوقت قياسي وبجهود أستثنائية" .
وتابع سالم ان "العاملين في شركة خطوط الانابيب والجهات الساندة تمكنوا من إستبدال مقطع الأنبوب المتضرر وبطول (120 متراً ) وإعادة ضخ منتوج النفط الخام بالأنبوب اليوم الخميس، حيث تمت المباشرة باستبدال أنبوب نقل الغاز من محطة نهران عمر الى محطة كهرباء الهارثة ولمسافة (1200متر )على يتم انجازه في غضون أسبوعين" .
واوضح مدير عام شركة خطوط الانابيب ان "محطة الهارثة لتوليد الطاقة الكهربائية لم تتوقف أو تتأثر نتيجة الحادث أو نقص بالوقود وذلك لوجود خزين كاف من النفط الخام حرصت وزارة النفط على توفير الخزين في جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية ، لكونه الوقود التشغيلي البديل للغاز الجاف".
كانت هذه تفاصيل خبر النفط تعلن اعادة تاهيل أنبوب نقل لمحطة كهرباء الهارثة بعد تضرره بسبب حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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