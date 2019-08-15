جونسون يؤكد للرئيس الفلسطيني التزام بريطانيا بـ"حل الدولتين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي بينهما، التزام بريطانيا برؤية حل الدولتين وفق ما أعلنت الرئاسة الفلسطينية.



وذكر بيان للرئاسة الفلسطينية أن جونسون شكر عباس في أول اتصال بينهما على رسالة التهنئة التي تلقاها بمناسبة توليه رئاسة الوزراء البريطانية مؤخرا، معربا عن تقديره للصداقة مع سيادته، والعلاقة المميزة بين البلدين.

وبحسب الرئاسة الفلسطينية، أكد رئيس وزراء بريطانيا التزام بلاده برؤية حل الدولتين، وإدانتها سياسة هدم البيوت باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

بدوره ثمّن الرئيس الفلسطيني مواقف رئيس الوزراء البريطاني خاصة دعم رؤية حل الدولتين، مبدياً استعداد فلسطين للمضي قدماً في تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه بريطانيا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".