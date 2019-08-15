وزير الدفاع الروسي يجدد دعم بلاده لفنزويلا ضد واشنطن

أعرب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الخميس، عن دعم بلاده لجهود فنزويلا لمواجهة "محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير الحكومة المنتخبة بشكل قانوني".



وقال شويجو، خلال تصريحاته في لقاء مع نظيره الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز في موسكو: "ندعم جهود الحكومة الفنزويلية التي ترمي إلى تنفيذ سياسة خارجية مستقلة، والتصدي للمحاولات الأمريكية لتغيير الحكومة المنتخبة بشكل قانوني".

وتعد روسيا أحد أقوى داعمي الحكومة الفنزويلية التي تعاني من الأزمات، حيث إن موسكو أقرضت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة.





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والأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن قرار واشنطن الخاص بتجميد كل الأصول المملوكة لحكومة فنزويلا في الولايات المتحدة غير قانوني، ويصل إلى حد "الإرهاب الاقتصادي".



من جانب آخر، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي: إن فنزويلا دولة "مارقة" مثل إيران وكوريا الشمالية، مؤكدا أن نظامها يستخدم الحوار مع المعارضة لكسب مزيد من الوقت.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على نجل الرئيس مادورو ضمن برنامج العقوبات التي تفرضها واشنطن على فنزويلا.

منذ بداية الصراع على السلطة المستمر منذ أشهر عدة بين مادورو وقائد المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، فرضت الولايات المتحدة سلسلة كبيرة من العقوبات بحق مادورو والمقربين منه، بالإضافة إلى جهات حكومية.

وتعيش فنزويلا، بالإضافة إلى الأزمة السياسية، أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ هذا البلد الذي يملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.