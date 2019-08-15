عملية أمنية أمريكية لاصطياد خلايا داعش النائمة بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي في العراق بالتنسيق مع الجيش العراقي.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن "جنودا أمريكيين من اللواء القتالي الأول بالفرقة 101 المحمولة جواً، يقومون بمهمة ضد مواقع لداعش بالقرب من مطار (القيارة)، وذلك للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة" للتنظيم الإرهابي.

وأعلن العراق استعادة جميع أراضيه التي سيطر عليها داعش في عام 2014، عقب حملات أمنية بدعم من التحالف الدولي، إلا أن التنظيم لا يزال قادرا على شن هجمات خاطفة عن طريق حرب العصابات بحسب تقارير عراقية- أمريكية.

وتقود واشنطن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي بدأ عملياته في 15 يونيو/حزيران 2014 عندما أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإرسال قوات عسكرية إلى الشرق الأوسط، للرد على الهجوم الذي شنه داعش على العراق، واستنادا إلى طلب الحكومة العراقية إرسال قوات أمريكية لمساعدة القوات العراقية في مواجهة الخطر الذي يمثله التنظيم.