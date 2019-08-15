نانسي بيلوسي تدعو إسرائيل للتراجع عن قرار منع زيارة نائبتين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الخميس إن قرار إسرائيل منع زيارة النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب ”مخيب للآمال بشدة“ ودعتها للتراجع عن القرار. وقالت بيلوسي ”منع إسرائيل دخول النائبتين طليب وعمر مؤشر على الضعف ودون منزلة دولة إسرائيل العظيمة“.

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