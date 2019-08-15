مهندسو الاثار: الرفات المكتشفة في بعلبك تعود إلى العصر البرونزي الوسيط

نقل عن مهندسي ​الآثار​ المختصين، نفيهم للأنباء التي تم تداولها عن أن بقايا رفات لطفل، المكتشفة بالقرب من معبد جوبيتر في ​بعلبك​ تعود إلى 8300 سنة، مرجحين أن العظام المكتشفة تعود إلى العصر البرونزي الوسيط، أي إلى حوالي 1800 سنة، وما سيتم اكتشافه في مكان الحفريات من فخاريات ومقتنيات أثرية سيساعد في تأكيد الفترة الزمنية للرفات.

ومن المقرر أن تصدر ​وزارة الثقافة​ بيانا غدا الجمعة لتوضيح التفاصيل والمعطيات العلمية الواقعية لما تم اكتشافه.