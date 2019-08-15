القوات استنكر الاشكال الذي وقع خلال التطواف السنوي بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

استنكر مركز جزين في حزب "القوات اللبنانية" الإشكال الذي وقع ليل الخميس، خلال التطواف السنوي بمناسبة عيد انتقال ​السيدة العذراء​، من خلال إقتراب احدى السيارات الى مكان تجمع الاف المؤمنين المشاركين في الصلاة، حيث حصل تدافع وهرج ومرج وكان من الممكن ان تكون النتيجة أسوأ بكثير لولا تدخل العناية الالهية، معتبراً أن ما حصل هو تصرف طائش يجب محاسبة مرتكبه وفق مسؤوليته لمخالفته التعليمات والقانون.

كما أهاب مركز جزين في "القوات اللبنانية"، بالامنيين المعنيين وبالمولجين حماية المصلين والاهالي في هذه المناسبة، اتخاذ تدابير اكثر حزماً، ومحاسبة المسؤولين والمخالفين لمنع تكرار ما حصل، داعياً السياسيين لرفع ايديهم عن القضاء والأمن ليأخذ القانون مجراه.

واذ هنأ المركز الجميع في هذا العيد المبارك، دعا اللبنانيين الى زيارة جزين والتمتع بجمال طبيعتها وبطيبة اهلها، كما دعا الجميع الى وقف السجالات التي تنعكس سلباً على موسم الإصطياف في عروس الشلال.