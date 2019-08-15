الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض درجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.
أما السبت، فغائم جزئيّاً الى غائم أحياناً مع رياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المحلي، بينما الأحد غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.
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