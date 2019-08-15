السويد تعتقل رجلا للاشتباه في تخطيطه لارتكاب جريمة إرهابية

أعلنت هيئة الادعاء في السويد أن "قوات الشرطة اعتقلت رجلا بوسط البلاد للاشتباه في أنه كان يخطط لارتكاب "جريمة إرهابية".
وأوضحت الشرطة أن "الرجل أوقف، عندما كان يقود سيارة في مدينة أوسترشوند، وجرى احتجازه بناء على شكوك باحتمال التآمر لارتكاب جريمة قتل"، وذلك عقب القيام بتفتيش سيارته".
وأشارت الى أن "القضية أحيلت إلى وحدة الأمن الوطني بهيئة الادعاء وأعيد وصفها بأنها مؤامرة لارتكاب جريمة إرهابية".
ولم تكشف الأجهزة الأمنية السويدية عن أي تفاصيل بشأن هوية الموقوف أو جنسيته، فيما أفادت الإذاعة السويدية بأن الرجل المشتبه به منحدر من أوزبكستان.
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