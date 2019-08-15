اعتبرت النائبة الأميركية الديموقراطية ​إلهان عمر​ قرار ​إسرائيل​ منعها من زيارتها بأنه "مروع" ويشكل "إهانة للقيم الديموقراطية". وأشارت عمر، إحدى النائبتين الديموقراطيتين اللتين منعتا من زيارة إسرائيل بسبب دعمهما للقضية الفلسطينية ومقاطعة الدولة العبرية، في بيان، إلى "أنها إهانة أن يمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بضغط من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ دخول ممثلين عن الحكومة الأميركية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائبة الأميركية إلهان عمر تعتبر منعها من زيارة إسرائيل "إهانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.