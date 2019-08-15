خطف بحارة اسيويين واوروبيين قبالة الكاميرون

أعلن مسؤول في سلاح البحر في ​الكاميرون​ في حديث لوكالة فرانس برس، أنّ بحارة آسيويين وأوروبيين تعرضوا للخطف من سفينتهم الخميس قبالة دوالا العاصمة الاقتصادية للكاميرون، في ​خليج غينيا​.

ولفت الى أنّ "منفذي الاختطاف هم على الأرجح قراصنة نيجيريون"، مشددا على أنّ "القوات الكاميرونية أطلقت عمليات بحث".

ووقعت عملية الاختطاف في أعقاب هجوم تعرضت له ​السفينة​ التي كان البحارة على متنها، وفق ما أكد مسؤول في مرفأ دوالا.

وتعد مياه خليج غينيا الأخطر في العالم، بحسب المكتب البحري الدولي.