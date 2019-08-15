خطف بحارة اسيويين واوروبيين قبالة الكاميرون

أعلن مسؤول في سلاح البحر في الكاميرون في حديث لوكالة فرانس برس، أنّ بحارة آسيويين وأوروبيين تعرضوا للخطف من سفينتهم الخميس قبالة دوالا العاصمة الاقتصادية للكاميرون، في خليج غينيا.
ولفت الى أنّ "منفذي الاختطاف هم على الأرجح قراصنة نيجيريون"، مشددا على أنّ "القوات الكاميرونية أطلقت عمليات بحث".
ووقعت عملية الاختطاف في أعقاب هجوم تعرضت له السفينة التي كان البحارة على متنها، وفق ما أكد مسؤول في مرفأ دوالا.
وتعد مياه خليج غينيا الأخطر في العالم، بحسب المكتب البحري الدولي.
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