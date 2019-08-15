لندن.. إصابة شخص في حادث طعن قرب وزارة الداخلية

أصيب شخص في عملية طعن قرب مقر وزارة الداخلية البريطانية بالعاصمة لندن اليوم الخميس، وفق ما ذكرت الشرطة البريطانية.

وأفادت الشرطة البريطانية، على حسابها بموقع “تويتر” بإصابة شخص جراء حادث طعن في لندن، مشيرة إلى أنه تم استدعاء عناصر أمنية إضافية إلى شارع في “وستمنستر” بعد أنباء عن وجود شخص يحمل سكينا.

وأضافت أن رجال الشرطة عثروا على شخص مصاب بجروح ، كما تمكنوا من توقيف شخص على علاقة بالحادثة، موضحة أنه لم ت عرف على الفور خلفيات الاعتداء، وأنها باشرت التحقيق مع الشخص الموقوف.

وشهدت لندن في أبريل الماضي خمس عمليات طعن، وسط ترجيحات بأنها أعمال إجرامية دون أن تكون لها أبعاد إرهابية.

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي عقدت في أبريل الماضي اجتماعا لأعضاء حكومتها لبحث التعامل مع تزايد جرائم الطعن بسكاكين في بلادها لاسيما بعد أن كشفت إحصاءات رسمية أن 285 واقعة طعن حدثت في إنجلترا وويلز عام 2018، وهو أعلى معدل منذ بدأ تسجيل هذه الحوادث قبل أكثر من 70 عاما.