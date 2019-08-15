وسيلة الصباحي تدخل القفص الذهبي -صور

أعلنت الفنانة المغربية وسيلة الصباحي، دخولها القفص الذهبي، أمس الأربعاء، عبر نشرها صورا من حفل زفافها.

وشارك وسيلة الصباحي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صورا لها من حفل زفافها، لكنها حرصت على عدم إظهار زوجها في الصور.

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ووجهت الصباحي الشكر بعد حفل زفافها لعائلتها، وكتبت :” “شكرا للعائلة على كل شيء”.

وانضمت الصباحي لركب الفنانات اللواتي تزوجن في العام الحالي، من بينهم سعيدة شرف، ومنال بنشليخة، ولبنى أبيضار، ونجاة الرجوي، ودنيا بوطازوت.