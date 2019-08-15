الفوز بالـ”كان” وبلوغ “المونديال”.. هذه أهداف خليلوزيتش مع “أسود الأطلس”

كشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن تفاصيل العقد الجديد الذي يربط البوسني، وحيد خليلوزيتش، مع الجامة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تدريب المنتخب الوطني، سواء تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، أو بعقدة الأهداف.

وقال لقجع، في الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الخميس بالرباط، إن خليلوزيتش، سيتقاضى راتبا ثابتا محددا في 80 مليون سنتيم شهريا، مع امتيازات مالية إضافية مرتبطة بالأهداف التي سيحققها.

أما الأهداف التي حددتها مع الجامعة، في العقد المبرم بين الطرفين، فهي، الوصول على الأقل لنصف نهائي كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون، الوصول لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ثم الفوز بكأس إفريقيا 2023، “وعدم تحقيق هذه الأهداف، يعني فسخه بشكل أوتوماتيكي، مع أداء رواتب 3 أشهر”.