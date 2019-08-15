ميسي ورونالدو وفان ديك يتنافسون على لقب "أفضل لاعب" بأوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتنافس كلّ من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي فيرجيل فان دايك، على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019، وفق ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" حول التّرشيحات للجائزة.

ووضعت التّرشيحات لجنة مكوّنة من من 80 مدربًا لأندية شاركت في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الفائت، بالإضافة إلى 55 صحفيًا، والّتي اختارت ترشيح النّجوم الثّلاثة، اللّاعب في فريق برشلونة، ميسي، ومهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، رونالدو، ومدافع ليفربول الإنجليزي، فان دايك.

وكان ميسي (32 عامًا) قد حقق لقب الدوري الإسباني مع النادي الكاتالوني الموسم الفائت، حيث كان أفضل هدّاف في الليغا بـ36 هدفًا كما وتربع على صدارة هدافي دوري الأبطال بإحرازه 12 هدفًا. أما مع منتخب التانغو، فقد خرج من الدور نصف النهائي لكوبا أميركا على يد البرازيل حاملة اللقب.

أما رونالدو (34 عامًا) الذي انتقل إلى "بيانكونيري" في صيف 2018، فقد نجح في موسمه الأول في إيطاليا بالفوز بالدوري المحلي مسجلا 21 هدفًا حيث حل رابعًا على قائمة الهدّافين بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري، عدا عن نجاحه في تحقيق لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

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أما فان دايك (28 عامًا) فقد أحرز مع الـ"ريدز" لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وبات أول مدافع يفوز بها منذ الإنجليزي جون تيري مع تشيلسي عام 2005. كما وأحرز لقب الكأس الـ"سوبر" الأوروبية، الأربعاء، على حساب تشلسي بركلات الترجيح؛ هذا وحل لاعب ساوثمبتون السابق وصيفًا لدوري الأمم الأوروبية مع منتخب هولندا.

ولدى السيدات، اختارت اللجنة ثلاثيّ فريق ليون الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، للمنافسة على الجائزة القارّية، ووقع الخيار على الإنجليزي لوسي برونز، النرويجية أدا هيغربرغ، والفرنسية أماندين هنري.

في العام الماضي كانت الجائزة من نصيب الكرواتي لوكا مودريتش الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني وحلّ وصيفًا لكأس العالم مع كرواتيا حين فاز بجائزة أفضل لاعب في المونديال، أما لدى السيدات فذهبت الجائزة للدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورغ الألماني.

وكان ميسي أول الفائزين بهذه الجائزة التي أطلقتها "ويفا" عام 2011 قبل أن يفوز بها مجددًا عام 2015، فيما كانت من نصيب الإسباني أندريس إنييستا عام 2012، والفرنسي فرانك ريبيري عام 2013، قبل أن تنتقل إلى رونالدو أعوام 2014، 2016 و2017.

وسيتم تسليم الجائزة خلال حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية في 29 آب/ أغسطس الحالي حيث ستقام أيضًا قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.