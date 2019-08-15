إصابة شاب في جريمة إطلاق نار بالطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شاب بجروح طفيفة إثر تعرضه لإطلاق نار، مساء اليوم، الخميس، في مدينة الطيرة.
ونُقل المصاب إلى مركز طبي في الطيرة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.
وقالت الشرطة إنها وصلت إلى المكان، وشرعت بالتحقيق في ملابسات الحادث، و"البحث عن الفاعلين لا سيما وأن الخلفية غير واضحة".
وشهد اليوم، جريمتي إطلاق نار في الرملة راح ضحيتهما، معتزّ الشمالي الذي قتل فجر الخميس في حي الجواريش بمدينة الرملة، فيما قتل قريبه، معتزّ الشمالي، أثناء جنازته مساء الخميس.
ومع انتشار العنف والجريمة، وتسود البلدات العربية في البلاد حالة من الغضب والاستهجان، وتُثار التساؤلات من جديد حول انعدام الأمن والأمان وصمت المجتمع وتخاذل الشرطة في محاربة العنف والجريمة.
وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 46، بينهم 7 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.
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