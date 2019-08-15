وأشارت إلى أن "الحر القياسي قلص أيضا جليد القطب الشمالي والقطب الجنوبي إلى أدنى مستويات تاريخية".
وبحسب الإدارة، فإن متوسط الحرارة في العالم في يوليو تخطى بـ0,95 درجة مئوية متوسط الحرارة في القرن العشرين وهو 15,8 درجة مئوية، ما يجعل من الشهر الماضي الأكثر حرا في سجلاتها التي تعود إلى العام 1880.
والشهر السابق الأكثر حرا كان يوليو 2016.
وأوضحت إدارة المحيطات والغلاف الجوي أن "تسعة من أكثر أشهر يوليو العشرة الأكثر حرا سجلت منذ العام 2005، وآخر خمس سنوات كانت الأشد حرا".
وعرفت ولاية ألاسكا شهر يوليو الأكثر حرا منذ أن بدأت تسجيل الدرجات عام 2005.
كذلك عرفت عدة بلدان أوروبية درجات حرارة قياسية جديدة، وكان الشهر الماضي الأشد حرا حتى الآن في إفريقيا بمجملها.
في المقابل، ذاب جليد القطب الشمالي متقلصا إلى أدنى مستوياته لشهر يوليو بمقدار 19,8% دون المعدل، متخطيا بذلك أدنى مستوياته التاريخية السابقة المسجلة في يوليو 2012، بحسب تحليل أصدره المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد استنادا إلى معطيات إدارة المحيطات والغلاف الجوي ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة الأميركية للمحيطات: تموز 2019 الأكثر حرّاً منذ بدء التسجيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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